Polaco Goldberg e interés por Walter Montillo: "No se ha caído, pero no es algo que estemos forzando"

Universidad de Chile sabe que el próximo semestre debe intentar dejar en el olvido la campaña que casi los llevó al descenso. Es por este que desde el club buscan nombres para reforzar y uno de los que más vuelo tomó es el de Walter Montillo.

El argentino ha hecho públicas sus ganas de venir a la U, pero desde Tigre han señalado que seguirá ahí. Ante esto, el director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, tuvo que salir a aclarar el estado de las negociaciones, revelando que "nosotros tuvimos una conversación hace un tiempo con él y la última comunicación que tuvimos fue con su representante".

"Entendemos que tiene contrato vigente, no queremos causarle ningún problema ni perjuicio, el vendrá en la medida que pueda. Si eso significa un trauma o peleas, probablemente no se dé. Pero estamos trabajando de la manera más silenciosa posible, precisamente para no causarle daño a nadie", agregó.

Finalmente, Polaco fue optimista sobre la posible llegada de Montillo, pero aseguró que están trabajando con calma. "No se ha caído la opción, pero no es algo que estemos forzando. Tienen que darse varias cosas que lamentablemente no puedo contar, varias circunstancias para que haya humo blanco".