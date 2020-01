Polaco Goldberg blinda a Hernán Caputto: "Proyecta seguridad que no he visto en técnicos de larga trayectoria"

La derrota con Colo Colo fue un duro golpe para Universidad de Chile. Los azules querían sacarse las balas de su mal 2019 ante el cacique, pero no encontraron nunca la forma en la cancha. Esto generó no solo el lamento de sus hinchas, sino también que varios comenzaran a pedir la salida de Hernán Caputto.

Ante esto, el gerente deportivo del club, Rodrigo Goldberg, blindó al estratega asegurando que tiene cosas que otros no. "Hernán es un optimista empedernido. Quizás a alguien le puede parecer ridículo, pero lo ves y te proyecta tranquilidad y seguridad que no he visto ni siquiera en técnicos de larga trayectoria", dijo a La Tercera.

Polaco también analizó la derrota ante los albos y señaló que "duele porque todo inicio genera nuevas esperanzas. Si bien vimos cosas positivas, hay otras que debemos corregir rápidamente, porque ya arranca el torneo y tenemos una responsabilidad tremenda".

El directivo también tuvo palabras por la polémica clasificación a Copa Libertadores. "No es fácil de entender. Pero detrás hay algo que no se ve, que es el trabajo que hizo el plantel y nosotros, el esfuerzo gigante que hubo en la última parte del año, con un desgaste mental grande y un costo alto".

Finalmente, Goldberg aprovechó para responder con todo a Unión Española, que no llegó a jugar por el Chile 4. "Me da pena. Primero porque no es así, y segundo porque conozco a Ronald y no he conversado con él, pero te aseguro que conociéndolo como lo conozco, él sí quería jugar, se moría por hacerlo. Más que rabia, más que despotricar contra Segovia o Baquedano, me da pena que no se haya podido resolver en cancha".