Polaco Goldberg ante duros dichos de Herrera: "Es libre de hacer lo que le parezca"

Johnny Herrera le tiró con todo a Azul Azul cuando aún estaba emocionado con el homenaje que le hizo la gente en su regreso al Estadio Nacional, donde con Everton empató sin goles ante Universidad de Chile.

"Habría sido muy care'raja que me quisieran homenajear después de todo lo que pasó (la dirigencia)", comentó a CDF para luego agregar que "no podría trabajar con esa gente".

Ante esto, Rodrigo Goldberg, gerente deportivo de la concesionaria que administra a la U, optó por no dramatizar. "No lo escuché. Él es libre de hacer lo que le parezca", manifestó.

Asimismo, dijo de la ausencia de Ángelo Henríquez entre los convocados que "ese es un tema técnico y Hernán tiene sus razones para nominar uno u otro jugador".

Finalmente, dijo del 0-0 que "no fue el mejor partido y el primer tiempo fue una evidencia clara que no es la hora ideal para jugar, debería tomarse en cuenta. Nos afectó a nosotros y a Everton. Es una razón, pero hoy no jugamos bien y lo tiene claro Hernán (Caputto) y el plantel. Pero bueno, seguimos arriba y nos tenemos que sacar los balazos ante Palestino, no queda más que seguir mejorando".