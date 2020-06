Pepe Rojas no entiende por qué la U no gana en el Monumental: "No sé qué m**rda pasa"

Universidad de Chile lleva 19 años sin saber de victorias en el estadio Monumental. Una cifra que el hincha colocolino recuerda cada vez que se enfrentan en el recinto de Macul en un nuevo Superclásico.

Son muchos los futbolistas de la U que no han podido conseguir los tres puntos y uno de ellos fue Pepe Rojas, ex defensor universitario que recordó este momento con Grítalo América.

"Puta no sé, yo digo si tuviese la receta la daría. La verdad no sé, en la previa por lo menos en los partidos que me tocó enfrentar siempre hubo concentración, dedicación, se estudiaba al rival", comenzó.

Pepe Rojas en el estadio Monumental

Además agregó que, "no sé qué mierda pasa que no se puede ganar y en ese sentido yo creo que va a llegar el momento que va a ser así y a lo mejor hay una presión extra también del medio, no sé".

Para finalizar, Pepe Rojas sueña con poder retirarse en la U. "Sería un lindo sueño, pero para eso uno debe rendir en el equipo que uno está para ver si existe alguna posibilidad de volver, sino me quedo con los lindos recuerdos que viví en la U y que uno los va a atesorar para siempre, pero yo creo que todo jugador, no sé si lo escuché de Montillo, que todo jugador que viste la camiseta de la U quiere volver, algo debe tener", sentenció.