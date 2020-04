Pelusso y su paso por la U: "Colo Colo nos prestó el estadio, pero como ganábamos no volvieron a facilitarlo"

En la extensa charla que tuvo Gerardo Pelusso con La Magia Azul, el ex entrenador de Universidad de Chile, Gerardo Pelusso, recordó varias anécdotas que vivió con los azules el 2010. Una de ellas dejó una particular broma a Colo Colo.

“Fue una cosa increíble ese año, comenzamos con el terremoto el 2010. Catastrófico. El Estadio Nacional no se podía ocupar y tuvimos que empezar a jugar fuera. Colo Colo nos prestó el Monumental por un par de partidos, pero cuando vio que empezamos a ganar y a festejar en su estadio no lo prestaron más… (risas)”, dijo Pelusso.

Agregó que “jugamos el primer partido de la Libertadores en Viña contra Caracas y después en Coquimbo. Pasó lo del terremoto y vamos a Venezuela y la policía se empieza a balear con los hinchas. Y los jugadores todos asustados pidiendo que terminaran el partido porque nos iban a matar”.

Complementa: “en Río de Janeiro llegamos y hubo un diluvio que no ocurría hace 100 años. Nosotros en el hotel y se inundó el Maracaná. No se pudo jugar el partido en ese momento. Donde íbamos ocurría una catástrofe. Pasamos por todo, pero por suerte no le pasó nada a nadie”.

Por otro lado abordó una sabrosa polémica debido a un video filtrado en el que el DT ninguneaba nada más y nada menos que a Adriano, El Emperador, todo para subirle la confianza a Rafael Olarra.

“Ahí me hicieron una jugada sucia. Tenían gente que nos estudiaba, nos seguían y filmaban. Tenían todos nuestros datos los de Flamengo. Estábamos en el Caracol entrenando y nos filmaban desde fuera. Y pasaron ese video en Brasil, los hinchas de Flamengo me querían comer… yo al flaco Olarra le decía por Adriano: si no podés marcar a este gordo que pesa 180 kilos y vive en las discotecas de Río de Janeiro estamos en el horno. Había que darle moral al Flaco, porque el otro era un animal y yo tenía que aprovechar que era desordenado”, expuso.

Sentenció que “era un lenguaje fuerte, pero siempre me gusta agrandar a mis jugadores para hacer ver chico al rival. Como microbio. Y a mis jugadores inmensos. Y en la cancha Adriano me miraba y me apuntaba como diciendo: te voy a agarrar y reventar la cabeza”.