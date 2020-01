Pellegrini desmiente a Caputto: "No he tenido contacto con él"

El pasado 10 de octubre pasado el entrenador de Universidad de Chile, Hernán Caputto, sorprendió al decir que se había puesto en contacto con Manuel Pellegrini, asegurando que el por entonces DT de West Ham United le había entregado "tips" para superar el mal momento de los azules.

Aquellos días la U estaba peleando por el descenso, situación que no se concretó porque el Campeonato Nacional 2019 fue interrumpido por el estallido social.

"Por gente amiga, tengo acercamiento con Manuel y puedo conversar sobre tips que son importantes. Creo que eso es importante para mi experiencia de este lado", dijo en su minuto el argentino nacionalizado chileno.

Sin embargo, el otrora estratega de Real Madrid y Manchester City negó tajantemente cualquier contacto con Caputto.

"La verdad es que no he tenido contacto con Hernán Caputto, me extrañaron esas declaraciones pues no he tenido contacto con él", dijo Pellegrini al CDF.

¿Con qué Pellegrini habrá hablado Caputto?