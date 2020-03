Pedro Morales y su sueño de retirarse en Universidad de Chile: "Siento que todavía puedo jugar, me siento bien, y ojalá se pueda dar"

Pedro Morales tuvo buenos pasos por Croacia y en la MLS, donde incluso fue el jugador franquicia del Vancouver, aunque en su vuelta al fútbol chileno las lesiones le jugaron malas pasadas.

El volante nacido en Huachipato aún no piensa en el retiro y le confesó a El Mercurio sus ganas de hacerlo en Universidad de Chile. “Lógico que me gustaría retirarme en la U, siento que todavía puedo jugar, me siento bien, y ojalá que se pueda dar, es lo que más deseo en estos momentos”, aseguró.

Respecto a su paso por Colo Colo Morales cuenta que “Yo creo que el hincha de la U, algunos lo tomaron bien, otros mal, más bien que mal. Me escribieron harto en ese entonces que me fui a Colo Colo, la gente se dio cuenta.

El número 10 de Marcelo Bielsa en el recordado Torneo de Esperanzas de Toulón, cuenta que antes de llegar al Cacique intentó volver a la U. "Yo quise llegar a la U pero no se dio, y la gente de Colo Colo se dio cuenta de lo profesional que soy, a pesar de los colores siempre me entregué por el club y la gente lo notó, cambié la opinión de mucha gente muy rápido. Seguramente al hincha de la ‘U’ le debe haber molestado, pero yo creo que jugar en un equipo y después no poder irse al otro está obsoleto”, cerró.