Pedro Morales pide más empatía y cambiar el chip de la sociedad: "¿Tanta mala onda porque jugué en Colo Colo?"

El pasado miércoles Pedro Morales habló en exclusiva con RedGol. En medio de la extensa conversación, el mediocampista que vistió la camiseta de Universidad de Chile y Colo Colo se molestó por los comentarios de algunos hinchas que no fueron respetuosos con el ex seleccionado nacional.

“No sé la gente, tanta mala onda. ¿Porque jugué en Colo Colo? No entiende, es gente que no vive de esto, no conoce el sistema. Ojalá que algún día podamos madurar y pensar de otra forma”, lanzó Morales.

Pero el jugador no se quedó ahí y profundizó, poniendo como ejemplos el estallido social y la crisis sanitaria que atraviesa el mundo para enfatizar que las personas deben cambiar su mentalidad y actitudes.

“Que esto que está pasando en la sociedad, en Chile, de lo que nos estamos rodeando y de lo que pasa con nuestro Gobierno… Que todos cambiemos. Esto pasa por algo, para que la gente cambie su mentalidad y sea de otra forma. Más empática con el otro”, sostuvo.

Siguió complementando: “a todos les deseo lo mejor, que no tengan problemas en sus casas y no le haga falta nada a nadie. Que salgamos de ésta, porque no tiene para cuando mejorar esta cosa. Que podamos salir de una vez por todas, es triste estar encerrados, más con los niños en días que han estado lindos”.

Sentenció tajante: “que tengamos una pronta recuperación en el tema de la salud y que lo que se hace mal en el país se arregle”.