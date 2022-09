Luego de que Michael Clark hablara de la necesidad de un estadio propio para Universidad de Chile, Patricio Yáñez lo llamó a no usar el tema para "generar tranquilidad o adhesión".

Patricio Yáñez le pide a Michael Clark no usar el tema estadio para calmar las aguas en Universidad de Chile: "La gente ya no cree"

Universidad de Chile vive un duro momento deportivo. Los azules, a solo un punto de caer en zona de descenso directo, se preparan para disputar una "final del mundo" ante Coquimbo Unido. Una derrota sería fatal para el elenco universitario.

Por otro lado, la situación a nivel dirigencial tampoco está color de rosa, con la llegada de Mauricio Etcheverry como la última criticada decisión de Azul Azul. Y tras varios meses de silencio, Michael Clark finalmente sacó la voz para abordar los temas que aquejan a la U. Como la falta de estadio.

"Creo que hoy, como una manera de asegurar continuidad operacional del club, la U tiene que tener un estadio. Y cuando lo tenga, el rendimiento deportivo va a subir de manera considerable por el sentido de pertenencia y también por un tema de ingresos", aseguró Clark.

Pero varios ven este sueño muy lejano. Desde su tribuna en Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez aseguró que es muy difícil que la U tenga un recinto deportivo y llamó a Clark a que no use la falta de estadio "para generar tranquilidad".

"Desde que tengo uso de razón en este trabajo de las sociedades anónimas en los clubes, vengo escuchando lo del estadio. Carlos Heller, quien fue el último hombre, así lo prometió. Dijo que sus objetivos eran el estadio y la Copa Libertadores. No digo que sea malo, pero la gente ya no cree no más", comentó.

"Está bueno de utilizar el tema estadio para generar tranquilidad o adhesión. Es una cosa compleja, hay lugares donde podrías hacer el estadio, tal vez hay zonas y sectores fuera de Santiago, pero en el casco urbano es muy difícil que la U pueda tener la opción de un recinto deportivo", complementó.

Yáñez también se refirió a "la mala suerte" que Clark le atribuyó al momento deportivo de la U. "Me imagino que tiene asesores que le indican y lo pautean. Podrían decirle, ¿usted tiene lo suyo por suerte o por capacidad y trabajo? Por capacidad y trabajo", comentó.

"Por eso son exitosos los dirigentes, pero no pueden replicarlo en el fútbol porque creen que saben más que especialistas", sentenció.