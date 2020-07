Patricio Avecedo: "Eduardo Bonvallet me comparaba con Enzo Francescoli y eso era un gran halago"

Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, fue el estratega de Universidad de Chile en 1996 y no sólo llegó a semifinales de Copa Libertadores, también promovió a varios jugadores jóvenes al primer equipo.

Uno de ellos fue Patricio Acevedo, un elegante volante que prometía mucho, de hecho Eduardo Bonvallet en Radio Nacional, lo comparó con el uruguayo Enzo Francescoli.

"Me lo comentaban, y todos escuchabamos a Bonvallet, era un ícono en ese tiempo ¿Quién no escuchaba a Bonvallet? Y es un halago que me haya comparado con un jugador de ese nivel", aseguró el ex jugador en el Late de La Magia Azul.