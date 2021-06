Papá de Sergio Kun Agüero: "Le escribí y me dijo que le había dado un falso positivo, y hoy le dio negativo. Que está todo bien"

Este jueves la selección chilena retoma su proceso clasificatorio rumbo a Qatar 2022 donde enfrentará a Argentina en Santiago del Estero en el debut absoluto en las eliminatorias sudamericanas del entrenador Martín Lasarte.

Una mala noticia para el rival de la Roja, son las bajas por Covid-19, una de ellas del flamante delantero del Barcelona, Sergio Kun Agüero.

Eso sí, el padre del atacante, Leonel del Castillo, afirmó en conversación con Radio La Red que no todo lo que han informado los medios al respecto es real y que su hijo no está contagiado nuevamente.

"Le escribí y me dijo que le había dado un falso positivo, y hoy le dio negativo. Que está todo bien. En Ezeiza le dio negativo, ayer le dio falso positivo y el nuevo que le hicieron le dio negativo. Él ya tuvo Covid-19 en Inglaterra, hace menos de dos meses. Él no se vacunó. Pero todavía no sé si viaja o no a Santiago del Estero", afirmó.

Sergio Kun Agüero no podrá enfrentar a Chile (Agencia Uno)

Pese a la defensa que hizo el papá del Kun, por protocolo sanitario el ex Manchester City deberá quedarse en Buenos Aires y no podrá estar ante Chile.

De todos modos Del Castilo explica que "hace casi dos meses lo tuvo (el coronavirus) y estuvo casi 20 días para volver a jugar".

Para el final, el padre del Kun Agüero mostró su felicidad por el nuevo club de su hijo. "Con Messi son amigos desde los 15 años y siempre estuvieron hablando. Se supone que Leo se va a quedar así que van a jugar juntos", cerró.