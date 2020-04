Pablo Aránguiz tras la filtración de fotos antiguas con la camiseta de Colo Colo: “Me quiero ganar a la gente en la cancha”

Pablo Aránguiz dio una declaración profesional y sin cassette al ser consultado si jugaría algún día en el archirrival de Universidad de Chile, su actual equipo. “No puedo decir que nunca jugaría en Colo Colo”, fue todo lo que dijo en diálogo con el CDF y eso no gustó a los seguidores más radicales azules.

El problema es que comenzaron a escudriñar en los archivos y comenzaron a circular en redes sociales fotos del ex Unión Española cuando joven en el estadio Monumental con la camiseta del Cacique viendo a los albos, algo que encendió aún más los ánimos de algunos.

Ante esto, el mediocampista azul hizo frente en su Instagram. “Prefiero expresarme por este medio y no decirlo en una entrevista y que sea mal redactada posteriormente. He recibido todo tipo de mensaje y sé que cada quien es libre de expresar y de pensar lo que quiera y vivir su rivalidad. Creo que mi declaración de ayer fue la acertada, pero previo a decir la respuesta que ha generado esto dije muchas cosas que no pusieron, obviamente, armaron una ‘polémica’”, comentó de entrada.

Pablo Aránguiz celebrando un gol con Universidad de Chile. (Foto: Agencia Uno)

“Nunca llegué al club (la U) diciendo que era hincha o alguna cosa por el estilo. Si con mi postura humilde tratando de aportar mi granito de arena a jugarme mi opción y conseguir cosas importantes. Tampoco llegué diciendo que era hincha de Colo Colo, que no lo soy. Sí dije que tantos años en un club como Unión Española, pasando tantas cosas, uno se termina enamorando y haciéndose hincha. Eso es porque en Unión Española jugué ocho o nueve años, no es menor”, profundizó.

Asimismo, aclaró que “tampoco dije que de pequeño era hincha de Unión. Tengo muchas fotos en muchos estadios con distintas camisetas, mi familia es muy futbolera y de varios equipos. Yo soy amante del fútbol, cada quien lo vive como quiere, yo me quiero ganar a la gente dentro de la cancha, con hechos y no dela boca para afuera”.

“En esta ocasión me debo a la U, ellos me dan el sustento para mí y mi familia. Entonces, señores, por la camiseta e institución yo lo voy a dejar todo como hasta ahora. El día de mañana si ustedes creen que no estoy haciendo las cosas bien, esperemos que no pase, recrimínenme lo que quieran, pero que no sea por el pasado”, complementó.

Finamente, Aránguiz aclaró por qué se expresó así. “Un abrazo a todos y lo escribo en mi Instagram porque cerré Twitter por varios comentarios que no van al caso. Seguramente este mensaje saldrá en todos lados y prefiero escribirlo acá”, remató.

Ésta es la publicación de Pablo Aránguiz en su Instagram:

El desahogo de Pablo Aránguiz en Instagram.