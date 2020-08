Pablo Aránguiz tiene decidido su futuro: "Me quiero quedar en Universidad de Chile"

A Pablo Aránguiz le costó poco convencer a la hinchada de Universidad de Chile y a punta de amagues, goles y su endiablada velocidad, se ha convertido en uno de los jugadores más importantes para el entrenador Hernán Caputto.

El formado en Unión Española llegó cedido a préstamo a principio de temporada por un año, y su pase pertenece al FC Dallas.

Los azules tienen una opción de compra de algo más de un millón de dólares y en el CDA hace rato avisaron que harán lo posible para comprar su carta.

Aránguiz festeja ante Unión La Calera (Agencia Uno)

“En lo personal, lo he dicho en otras entrevistas, me gustaría quedarme. Sé que depende de mí, tengo que hacer las cosas bien. La U tiene la primera opción, y en lo personal me quiero quedar“, aseguró el jugador en ESPN.

La traba que tiene la U, es la normativa de la MLS, porque si existe una oferta igual a la del equipo chileno de otro de la liga norteamericana, ese cuadro tendrá prioridad, y en La Cisterna apuestan a que esto no pase y se pueda hacer efectiva la compra.