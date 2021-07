Pablo Aránguiz se siente capacitado para reemplazar a Walter Montillo: "Puedo echarme el equipo al hombro"

Pablo Aránguiz llegó a Universidad de Chile a comienzos de 2020 y cuando le tocó jugar siempre demostró velocidad, calidad y promesa de ser un jugador importante para el club.

Lamentablemente dos lesiones le impidieron tener continuidad y este 2021 lo sorprendió el llamado de Martín Lasarte para ir a la Copa América con la selección chilena y en su retorno a la U, se siente con la confianza para asumir responsabilidades.

Consultado respecto a si puede reemplazar a Walter Montillo como hombre orquesta de la U, el volante en conferencia de prensa este viernes, aseguró que sí.

"Me siento capacitado, tengo las condiciones para tomar ese rol de llevar el equipo al hombro y me siento capacitado repito. Me ha tocado jugar bastante y lo he hecho bien, como te digo me siento preparado", aseguró.

Pablo Aránguiz tuvo minutos en la Copa América ante Bolivia (Agencia Uno)

Respecto al lugar que más lo acomoda en la cancha, Aránguiz cuenta que muchas veces ha dicho donde se siente tranquilo jugando.

"Siempre lo he dicho que me gusta jugar libre por todo el frente de ataque, ahí me siento cómodo y si no jugar de izquierda a derecho como lo he venido haciendo este último tiempo", explicó.

Universidad de Chile retoma su participación el Campeonato Nacional el 20 de julio cuando enfrente a Deportes Melipilla.