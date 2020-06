Pablo Aránguiz se defiende: “Yo nunca dije que quería jugar en Colo Colo"

Pablo Aránguiz fue uno de los refuerzos estrellas del entrenador Hernán Caputto para la presente temporada y era una de las figuras de Universidad de Chile hasta el parate del fútbol por el coronavirus.

Pese a su gran rendimiento, ciertas declaraciones del formado en Unión Española, causaron molestia en la hinchada de Universidad de Chile, así que el volante aclaró sus dichos en el programa De Fútbol Se Habla Así de DirecTV.

“Yo nunca dije que quería jugar en Colo Colo. Sólo dije que no cerraba la puerta a jugar en ningún club, porque a mi entender eso no corresponde. Yo me debo a la “U” y me entregaré siempre al máximo”, afirmó.