La descarnada confesión de Pablo Aránguiz: "Sé que todavía no estoy en el nivel que se espera de mí"

Universidad de Chile enfrenta a O'Higgins este miércoles en el Estadio Nacional con la intención de sumar de a tres puntos como lo hicieron la fecha anterior ante Universidad de Concepción.

En la previa de encuentro, Pablo Aránguiz conversó con los medios de comunicación vía remota desde el Centro Deportivo Azul donde hizo un balance de su rendimiento.

“Soy bien autocrítico, tuve bastante tiempo parado debido a una lesión que no es menor, pero me he sentido bien con el pasar de los partidos me he sentido súper bien, cada vez me voy sintiendo más fresco", aseguró.

De todos modos reconoce que aún no alcanza su mejor nivel. "Sé que todavía no estoy en el nivel que se espera de mí. Partido a partido tengo que tratar de ir mejorando, ir soltándome más y ganando confianza”, agregó.

Los azules tendrán un difícil duelo ante O'Higgins que viene crecido, algo que tiene claro Aránguiz.

“Es un equipo que viene en alza y consiguiendo buenos resultados. Es un equipo que varía bastante sus jugadores, creo que tienen dos bajas importantes como Alarcón y Arancibia. Nosotros jugamos hace un día y hemos tenido poquita preparación para el partido de mañana. El profe nos ha mostrado videos, jugadas de ellos y nos ha dicho dónde podemos hacerles daño. Trataremos de contrarrestar todo lo bueno de ellos”, cerró.