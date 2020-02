Pablo Aránguiz destaca en la lista de citados de Universidad de Chile para recibir a Internacional de Porto Alegre

Universidad de Chile tendrá su último entrenamiento esta tarde antes de enfrentar este martes al Inter de Porto Alegre por Copa Libertadores de América.

Los azules ya publicaron la lista de citados entre los que destaca el ingreso por primera vez del flamante refuerzo Pablo Aránguiz.

El ex Unión Española fue el único sub 23 que no estuvo en la banca ante Curicó Unido y espera sumar minutos ante los colorados.

En la nómina tambiéna aparece Osvaldo González aunque aún no se confirma si podrá estar debido a un problema que presenta en su aductor derecho.

La lista completa es la siguiente:

1. Fernando De Paul

3. Diego Carrasco

4. Osvaldo González

6. Matías Rodríguez

7. Sebastián Galani

8. Augusto Barrios

9. Ángelo Henríquez

10. Walter Montillo

11. Jonathan Zacaría

12. Cristóbal Campos

13. Camilo Moya

14. Luis Del Pino Mago

15. Jean Beausejour

18. Franco Lobos

19. Nicolás Guerra

20. Joaquín Larrivey

21. Gonzalo Espinoza

22. Pablo Aránguiz

23. Fernando Cornejo

30. Jimmy Martínez