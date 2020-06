Pablo Aránguiz: "Vamos a estar tan felices con la vuelta del fútbol, que quizás no nos importe no tener público"

Este lunes Arturo Vidal confesó que hasta le costaba motivarse al jugar sin público y no sentir las pifias y el aliento de la hinchada.

Este martes en conferencia vía zoom, el volante de Universidad de Chile, Pablo Aránguiz se refirió a cómo será el fútbol chileno sin gente en las gradas.

"La verdad no sé, tendría que estar en la situación, pero yo creo que volviendo el fútbol y nosotros, y todos los jugadores, entre comillas y no quiero que suene feo, pero quizás volviendo no nos importe mucho el no tener público", aseguró el formado en Unión Española.

Pablo Aránguiz festejando su gol ante Unión La Calera (Agencia Uno)

Eso sí, una de las figuras de la U aclara que "no quiero que se malinterprete sabiendo que nuestra hinchada es una de las mejores de Sudamérica y que siempre nos llena todos los estadios".

Según Aránguiz, estar tres meses sin entrar a la cancha ha sido muy complicado y por eso volver a competir mirando lo que está pasando en el Viejo Continente, hace ilusionarse.

"Una vez volviendo el fútbol nos vamos a sentir satisfechos y contentos, se ha visto la vuelta el fútbol sin público y se han visto hinchas de cartón, dibujados", aseguró.