Rafael Dudamel feliz con la vuelta de Pablo Aránguiz: "Lo veo trabajar con mucha alegría en su recuperación"

Una de las figuras de Universidad de Chile en la primera parte fue sin lugar a dudas, Pablo Aránguiz, rápido volante que demostró desde el día uno que no le pesaba su nueva camiseta y ayudó enormemente a que el equipo se pusiera en puestos de avanzada.

Lamentablemente para el jugador, sufrió fractura del quinto metatarsiano del pie derecho en la derrota ante Unión Española, justamente el partido que marca el bajón azul en el Torneo.

Este martes en conversación con La Magia Azul, Rafael Dudamel confirmó que Aránguiz está muy cerca de retornar.

"A Aranguiz lo veo trabajando con mucha alegría en su recuperación, ya está en las últimas semanas para volver", afirmó el DT.

El venezolano además contó que sus últimos refuerzos en ofensiva también están listos para ver acción.

"Se está poniendo en buena forma Reinaldo Lenis, llegó Cristián Barros que es un jugador muy talentoso y que puede jugar por ambas bandas", explicó.

Para el final, Dudamel destacó el sacrificio que vienen haciendo Ángelo Henríquez y Nicolás Guerra. "Hoy más que criticar a Ángelo (Henríquez) y a Nico (Guerra) hay que valorar el esfuerzo de ellos por jugar en puestos que no sienten, que no son sus lugares naturales y pensar en el colectivo. Para un jugador es más simple decir 'yo no juego ahí' y ellos han estado dispuesto", cerró.