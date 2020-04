Pablo Aránguiz: "No puedo decir que nunca jugaría en Colo Colo"

Hasta el receso, Pablo Aránguiz se había convertido en uno de los principales jugadores del Campeonato Nacional. El mediapunta llegó del Sudamericano Preolímpico y ya suma cuatro goles en cinco partidos por Universidad de Chile.

Con este nuevo estatus, el joven jugador fue entrevistado por Claudio Palma en el Instagram Live de CDF y recordó que en sus inicios rechazó la posibilidad de irse a Universidad Católica cuando comenzaba su carrera.

"Cuando chico, once o doce años, jugaba con Carlos Lobos y Jaime Carreño en Santiago Morning y andábamos bien... El primero que se fue a la Católica fue Jaime. Después se fueron yendo otros de los chiquillos...Y a mí también me querían", reconoció.

"Rechacé irme para allá porque me quedaba muy lejos. Se hacían complicados los traslados y no podía. Opté por Unión Española porque ahí estaba mi hermano, quedaba más cerca de mi casa y así para mis papás todo era más fácil también", aseguró.

Sin embargo, no le cierra la puerta a los otros equipos grandes. "No puedo decir, por ejemplo, que nunca jugaría en Colo Colo. Hay grandes futbolistas que han jugado en dos de los grandes de Chile, o hasta en los tres. Y uno no sabe las vueltas de la vida", subrayó.

En cuanto a la U, valoró especialmente a Jean Beausejour. "Es el que futbolísticamente siempre me está ordenando. Ha sido fundamental para mí, un jugador de mucha experiencia y que constantemente me está ayudando tanto en ataque como en defensa", completó.