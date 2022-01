Osvaldo González rompe el silencio luego de partir de Universidad de Chile: "No me merecía ir peleando el descenso, soñaba irme campeón"

Luego de la traumática temporada 2021 para Universidad de Chile, fueron muchos jugadores los que partieron de la institución universitaria, dentro de ellos, algunos emblemas que fueron parte del cuadro azul durante varios años.

Uno de ellos fue Osvaldo González, defensa que llegó en 2008 a la U desde Universidad de Concepción y pese a no ser formado en el rebaño laico, se transformó en un símbolo adorado por los hinchas del Bulla que lo reconocen no sólo por todos los títulos que ganó y ser el último sobreviviente que ganó la Copa Sudamericana, también lo valoran por ser de los pocos que volvió al club en 2019 cuando peligraba la estadía en primera división.

Rocky es de pocas palabras y de entrevistas contadas con la mano, pero confiesa que necesitaba despedirse de los fanáticos que "siempre me hicieron sentir querido, desde el minuto uno que llegué a la U".

Eso sí, aclara que no cree ser un ídolo de Universidad de Chile. "Nunca me sentí ídolo. Ni creo que lo sea. Sí siento que la gente me tiene un cariño especial, no porque sea un súper jugador, si no por ser un jugador entregado, con amor a la camiseta y fui alguien que siempre dio todo", detalla.

¿Sabía que ante Unión La Calera era tu último partido con la camiseta de la U?

Sí, lo sabía. Cuando terminó la primera rueda yo mismo hablé con los dirigentes para cerrar mi etapa en la U e irme a fin de año, pero lo hice porque estábamos en una posición muy buena en la tabla de posiciones y las cosas estaban en orden. Además les avisé con tiempo para que se programen en buscar jugadores.

¿Pensó en seguir en la U este 2022?

Así como terminamos obviamente que me dieron muchas ganas de seguir, porque siento que no me merecía ir peleando el descenso. Soñaba con irme campeón y dar la vuelta con mi hijo pequeño, Facundo.

¿Hubo conversaciones con Luis Roggiero?

Creo que hablé dos veces. La primera yo subí (al segundo piso del Centro Deportivo Azul) a su oficina le pedí que no volviera a cometer los mismos errores que en el 2021. Él venía recién llegando, no era su culpa, además le recomendé que se involucrara más con el plantel. La segunda vez fue ya para darle término a mi paso por la U.

¿Cuán desgastante fue volver a la U para pelear tres años seguidos el descenso?

Demasiado, pero sabía a lo qué venía. Imagínate que yo llegue a mitad de año y el equipo había logrado ganar sólo dos partidos en toda la primera rueda, tenía muchos empates y si la memoria no me falla, estábamos penúltimos o antepenúltimos. Ese año fue súper difícil, luego el 2020 teníamos el tema del porcentaje, nos perjudicó mucho, pero, no fue un año malo porque logramos terminar terceros y entrar a la Libertadores.

¿Y el último?

Creo que la primera fase fue muy buena, pero la segunda rueda fue un desastre total. Lo único bueno fueron esos últimos 15 minutos contra La Calera.

Estuvo en el mejor momento de la U y en el peor ¿qué enseñanzas quedaron en ambas?

Nunca dejar de creer y luchar hasta el final, como el 5 de diciembre. Eso es la U.

¿Retiro o seguir jugando?

Estoy muy bien físicamente así que pienso seguir jugando, estoy esperando la mejor opción.

¿Es muy dificil para usted pensar en ponerte otra camiseta?

Imagínate, son 11 años, es muy difícil, pero quiero jugar, puedo dar algo más.

¿Un último mensaje para los hinchas de Universidad de Chile?

Solo tengo palabras de agradecimiento, me hicieron sentir siempre querido y que sigan apoyando al equipo, yo le deseo lo mejor del mundo a la U, siempre.

Así fue la despedida de la U a Osvaldo González: