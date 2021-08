U de Chile vs O'Higgins | Horario, cómo y dónde ver EN VIVO a la U por la 15° fecha del Campeonato Nacional

Universidad de Chile enfrentará este fin de semana por una nueva fecha del torneo nacional a O'Higgins de Rancagua, claro que en este encuentro los celestes las harán de locales en el estadio El Teniente.

Recinto donde también hacen de local los universitarios pero que en esta oportunidad deberán visitar por la 15° fecha del Campeonato Nacional. Los azules llegan de hecho bastante motivados tras vencer en un emotivo final a Universidad Católica en el Clásico Universitario.

Triunfo que metió a la U en el quinto lugar pero con los mismos puntos que la UC, mientras que están a solo 3 unidades del puntero, Unión La Calera.

Panorama que ilusiona a los dirigidos por Esteban "Huevo" Valencia de meterse en la pelea por el título antes de que termine la primera rueda, aunque el contexto actual no es muy claro sobre la continuidad del entrenador azul. Otro de los temas fuera de la cancha que se han tomado la semana en el CDA es la extensión del vínculo con el club de Joaquín Larrivey, que termina contrato a fin de año y aún no tiene clara su renovación a pesar de ser la principal figura laica.

El local no lo pasa bien y hace bastante que no suman victorias. Su último partido donde resultaron ganadores fue 23 de junio contra Cobreloa por 1-0 en Copa Chile. Pero en el torneo la racha es aún más negativa, ya que no suman de a tres desde el 29 de mayo con un resultado 1-0 a favor sobre Palestino.

Día y hora: ¿Cuándo juega O'Higgins vs U. de Chile?



O'Higgins vs U. de Chile jugarán el día sábado 7 de agosto a las 15:00 horas de Chile.

Televisión: ¿Quién transmite en vivo por TV a O'Higgins vs U. de Chile?



El partido entre O'Higgins y U. de Chile será transmitido por TNT Sports 2 y TNT Sports HD, en los siguientes canales según tu cableoperador:

TNT Sports HD

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

TU VES: **NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

TNT Sports 2

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

ZAPPING: 104 (HD)

ONLINE: ¿Dónde ver en vivo por streaming a O'Higgins vs U. de Chile?



El partido podrá ser visto por streaming en vivo a través de Estadio TNT Sports.