Nicolás Maturana revela cuando se quedó dormido en el CDA por carretear y se llevó flor de reto de Sampaoli: "El Pelao me seguía gritando"

Nicolás Maturana, ahora en Colo Colo, vivió sus primeros días como jugador profesional en Universidad de Chile, donde fue formado y enviado a préstamo a varios clubes.

El zurdo tuvo a Jorge Sampaoli como entrenador, y en Live de Instagram recordó el día que llegó con resaca a entrenar al CDA, se quedó dormido y fue duramente recriminado por el estratega argentino.

"Ya, la voy a contar nomás. Cuando estaba en la U y era pendejo salí a carretear, porque el cuerpo me daba, de pendejo. Llegué a las 4 AM a mi casa y al otro día entrenaba", dijo como introducción.

"En el CDA nosotros teníamos unas camas donde podíamos descansar, me fui a dormir, y se me apagó el teléfono. Despierto como las 12 del día, y voy saliendo por el balcón de las habitaciones y mis compañeros ya habían terminado de entrenar, y Sampaoli me empezó a gritar, ‘Matu’, me seguía gritando el Pelao, y estaban cagados de la risa mis compañeros", recordó el zurdo.

Pero eso no fue todo, porque luego el ex seleccionado chileno sub 20 hizo un análisis de la situación y le mandó un recado a los jóvenes que aspiran con ser futbolistas.

"Los niños más chicos que están en cadetes o en juveniles ojalá que no lo hagan nunca, cuídense mucho y cuiden esta profesión, que es lo más lindo. Yo me mandé muchas cagadas, lo admito, puede ser que haya tenido una mejor carrera o puede ser que la tenga, pero la verdad es que hubo muchas cosas que hice que estancaron mi carrera", sostuvo.