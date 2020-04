Nicolás Larrondo de jugador a agente: "Sueño con representar a Zlatan Ibrahimovic"

Nicolás Larrondo actualmente tiene 32 años y nació futbolísticamente en Universidad de Chile. Alto y de muy buen juego aéreo, fue parte de la generación dorada sub 20 que obtuvo el tercer lugar en Canadá 2007.

Luego de una corta carrera, el ex defensa central le dio un giro a su vida y actualmente está feliz como agente de jugadores.

"Hoy en día represento jugadores. Traje a Pablo Mouche a Colo Colo, tenemos a Seba Ubilla en Santiago Wanderers, Diego Orellana en Deportes Iquique, Nacho González en Antofagasta, Franco Raguza en Cobresal, Matías Ferrari en Barnechea y esperando que va a pasar con el fútbol. Estoy en cuarentena y como vivo en Las Condes estoy encerrado hace rato y ocupo el tiempo planificando y viendo que los jugadores estén bien en sus casas con sus familias, que estén entrenando y listos para cuando les toque volver".

¿Es más difícil ser jugador o representante?

Los dos rubros tienen su complejidad y no tienen comparación uno con otro. Al haber sido futbolista quizás yo sé las vivencias que tienen los jugadores y los entiendo un poco más, pero también hay que manejar el área empresarial, de negociación y por lo menos estoy haciendo lo que siempre pensé que haría luego del fútbol, así que estoy disfrutando y aprendiendo día a día.

Antiguamente los jugadores preferían ser entrenadores, ahora muchos optan por ser agentes ¿Por qué?

En mi caso, por un tema de vocación. Yo nunca me vi como entrenador y siempre me han gustado los negocios, entonces siempre me llamó la atención ser representante.

¿A qúe jugador sueña representar?

A Zlatan Ibrahimovic.

¿Lo conoce?

Una vez Lucho Jiménez me invitó a Milan y ahí tuve posibilidad de verlo en una cancha de fútbol, pero personalmente no lo conozco

Su partida de la U y la semana a prueba en River Plate

Pese a salir campeón en el Apertura 2009 con Universidad de Chile y darse el gustito de marcar en un clásico, una severa lesión en su rodilla lo mando al quirófano, sin saber que nunca más vestiría la camiseta que lo vio nacer.

¿Por qué fue tan abrupta su salida de la U?

La primera operación a la rodilla que tuve no fue tan buena, la técnica que usaron conmigo no era la recomendable, yo era joven e hice lo que me dijeron. Después se me cortó el ligamento otra vez y cuando terminé contrato nunca me ofrecieron nada, no sé por que dijeron que yo me quise ir, si no me ofrecieron nada y ahí me salió la posibilidad de ir a River Plate una semana para ver cómo estaba.

¿Habían muchos cracks en ese River Plate?

Estaba lleno de cracks, el capitán era Marcelo Gallardo, un crack dentro y fuera de la cancha, el primero en recibirme, en acercarse y decirme 'chileno lo que necesites habla conmigo'.

¿Y qué pasó?

A los tres días me rompí el menisco, donde había quedado mal operado, y ahí partió todo en cuanto a mis lesiones.

¿Aún lo siguen reconociendo en la calle por el tercer lugar en Canadá?

Siempre, sobre todo la gente de mi edad y la más grande también ya sea por el mundial sub 20 o en la U, que me recuerdan mucho por el gol que le hice a la Católica en un clásico.

¿Cuáles eran sus amigos en esa selección chilena?

En esa sub 20 mis más amigos eran Curimilla, Carmona y Jaime Grondona y por cosas de la vida uno se distancia, no sé, Carlos se fue a Italia, igual hablamos, buena onda, también con el Nico Medina que fue además mi compañero en la U.

¿Siempre pensó que Alexis, Vidal, Isla y Medel llegarían donde llegaron?

Sí, mil por ciento por su calidad futbolística y por su mentalidad ganadora, la única posibilidad de que no les fuera bien, es que hayan tenido una lesión o algo así.

Alguna anécdota de ese Mundial...

La noche anterior al partido para definir tercer y cuarto lugar, llegaron los chilenos residentes en Canadá al hotel y nos llevaron sopaipillas, empanadas de pino, pebre. Nos pusimos a comer todo sin pensar que al otro día jugábamos uno de los partidos más importantes, por suerte nos fue bien, jajaja.