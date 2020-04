Nicolás Guerra y el apodo de Kun: "Le tengo un pequeño apreció a ese apodo porque me lo pusó un profe que marcó mi carrera hasta el día de hoy"

Nicolás Guerra se encuentra entrenando en su casa a la espera de que se reanude el Torneo Nacional y dese ese lugar conversó con el medio partidario Emisora Bullanguera.

Consultado por su apodo Kun, el delantero confiesa que "si bien no me gusta la comparación, nunca me ha gustado, le tengo un pequeño apreció a ese apodo porque me lo pusó un profe que marcó mi carrera hasta el día de hoy, fue el profe Hoyos que me hizo debutar, me dio una confianza tremenda, fue un profesor que a mí me marcó mucho, entonces ese apodo le tengo un apreció, un cariño por él".

Sobre la vuelta del campeonato, y si es mejor cambiar al sistema de Playoffs, el delantero cuenta que "como siempre he dicho, lo único que quiero es volver a jugar. Si se pone torneo largo o play off o lo que sea, a mí en este momento me da igual, lo único que quiero es volver q las canchas, volver a jugar en el Estadio Nacional, vestir la camiseta de la U es lo único que quiero.

Respecto a si se siente perjudicado por el parate, conforme su continuidad en el equipo que dirige Hernán Caputto, Guerra cree que no. "No me siento perjudicado, yo siempre tomo las cosas por el lado positivo, esto me ha servido para prepárame mejor físicamente, analizarme más, las cosas que puede mejorar, hacer bien, afinando detalles y aprovechando de la mejor manera esta para y con muchas ganas de volver", cerró.