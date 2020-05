Nicolás Diez recuerda el día de furia de Sebastián Beccacece: "Estuvo mal, pero fue castigado duramente por la prensa"

Han pasado cuatro años de la primera experiencia como entrenador de Sebastián Beccacece, cuando asumió en Universidad de Chile. Su magro paso por el cuadro azul queda reflejado en el clásico que pierde ante Universidad Católica en el Estadio Nacional 3-0, y por su arrebata reacción al patear un refrigerador con aguas isotónicas.

Al respecto, el actual ayudante de Beccacece, Nicolás Diez, converso con el programa partidario de Everton, Nación Oro y Cielo y recordó el día de furia de su compañero. “Por la patada al refrigerador lo querían llevar preso, estuvo muy mal, pero era muy castigado por la prensa, además su salida de la Selección con Jorge (Sampaoli) fue mala”, aseguró el ex ruletero.

Nico además tiene una teoría de la mala onda que se le tenía a Beccacece. “Habían tenido problema de unos dineros, era como que lo castigaban mucho, debutaba como técnico, tenía que conseguir resultados y no se pudo, cuando nosotros llegamos queríamos a (Marcelo) Díaz y no se pudo, no jugamos bien, nos costó mucho, pero nos sirvió de experiencia”, cerró.