Néstor Ortigoza no esconde su deseo de venir: "Sinceramente, me encantaría jugar en Universidad de Chile"

Néstor Ortigoza volante paraguayo que ha jugado casi toda su carrera en Argentina terminó su contrato con Rosario Central donde fue compañero de Alfonso Parot y no esconde sus deseos de venir a Chile.

Consultado por el diario La Cuarta, el guaraní asegura que "sinceramente, me encantaría jugar en Universidad de Chile". Agregando que "acabo de terminar contrato con Rosario Central y podría llegar como jugador libre. Como te dije, me atrae la idea de jugar en Chile, y en la U, por lo que representa como institución. Ojalá que me llamen y podamos avanzar".

Respecto al mal año de la U y lo complicado que estará con el promedio de descenso, El Cabezón no se hace problema. "Sé que está complicada con el tema del promedio del descenso y eso lo hace un desafío interesante para mí. En el mercado anterior me sondearon por la posibilidad de ir allá, mostraron un claro interés, pero ahora nadie nos ha llamado. Después de Navidad veremos qué pasa", afirmó.

En todo caso el paraguayo tiene otras posibilidades. "Estoy escuchando ofertas. El viernes tengo un reunión con Marcelo Tinelli para ver la opción de regresar a San Lorenzo de Almagro. Además, Ramón Díaz firmó como técnico de Libertad y me quiere llevar allá, tal como lo hizo en el mismo San Lorenzo y en la selección de Paraguay", cerró.