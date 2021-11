Luego de la inesperada derrota de Universidad de Chile ante Alianza Lima, las Leonas hipotecaron mucho de su futuro en la Copa Libertadores Femenina porque para clasificar directamente a cuartos de final deben ganarle por tres goles a Deportivo Cali.

Incluso ganándole a las cafeteras, la U podría quedar afuera si el cuadro peruano le gana por una gran cantidad de goles al Real Tomayapo, así que todo está cuesta arriba para el cuadro azul.

A un día del partido, Natalia Campos, la arquera universitaria reconoce en conversación con LasLeonas.cl que "hay que ir por todo, no tenemos otra. Creo que si no ganamos mañana sería un fracaso como grupo, no está dentro de nuestros planes irnos en primera rueda de acá y obviamente esa sería nuestra responsabilidad".

Agregando que "este trabajo es de todos, de todo el grupo y ojalá mañana seamos responsables con nuestros objetivos y nuestro trabajo".

La arquera de la U se refirió a la dolorosa derrota ante Alianza Lima, inesperada por cómo se dio el partido.

"Puso en riesgo la clasificación, es responsabilidad nuestra. Pudimos haber ganado 4 a 1. Goles siempre nos van a hacer, el tema es el poder ofensivo que tengamos y no estuvimos con la fortuna, la pelota al final no quiso entrar. Lo importante es que el equipo no se desesperó, no perdió la forma a pesar del gol", analizó.

Y destacó que "esto en el campeonato normalmente no nos pasa, entonces también ver la reacción del equipo frente a esa adversidad que es ir abajo por un gol y con eso me quedo tranquila con este equipo . Hay que salir con todo a buscar la clasificación porque sí no, sería un fracaso", volvió a repetir.

Para el final, Natalia Campos criticó a la organización de la Copa Libertadores por una serie de desprolijidades que han afectado a los clubes participantes.

"Me molesta estar en la ciudad, en el país de la Conmebol y la organización no ha sido buena. Es una falta de respeto para las jugadoras, para el fútbol femenino en general", cerró.