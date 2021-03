Natalia Campos: "No esperaba estar en el once ideal de la Copa Libertadores, sólo quise dar lo mejor para la U"

Natalia Campos y Carla Guerrero fueron incluidas en el once del equipo ideal de la Copa Libertadores Femenina 2020 tras la buena campaña de Universidad de Chile, que finalizó cuarta tras caer en semifinales, en la primera participación de Las Leonas en el torneo continental.

La ex arquera de Universidad Católica regresó al país desde el Albacete de España como flamante refuerzo de la U, para conformar un plantel de nivel con varias seleccionadas chilenas. En la Copa Libertadores regaló grandes tapadas y fue pilar del equipo dirigido por Carlos Véliz.

“Muy contenta por estar en el once ideal de la Conmebol, nunca había tenido una nominación así o un reconocimiento de esa magnitud. Estoy muy contenta, no me lo espera, simplemente quise dar lo mejor para el equipo en la Copa Libertadores y traté de estar a la altura lo mejor que pude”, dijo Campos en conversación con la ANFP.

La portera de 29 años sentenció que “me fui tranquila con mi rendimiento en general, pero siempre hay cosas por mejorar. Ahora hay que seguir trabajando, esto es un recuerdo muy lindo que me llevo, contenta de entregarle este reconocimiento al equipo y a la U, que al final quedará guardadito en un pedazo de la historia del club”.

Natalia Campos, arquera y figuera de Universidad de Chile en Copa Libertadores Femenina.

Campos y Carla Guerrero no tienen respiro tras la Copa Libertadores y, entre las mejores jugadoras de Sudamérica, ahora deben cambiar el chip para enfrentar a Camerún con la selección chilena por el repechaje a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La Roja enfrentará a las africanas en la ida del próximo sábado 10 de abril y la revancha del martes 13, ambos partidos a disputarse en Turquía debido a las complicaciones del coronavirus. Campos integra la nómina entre las arqueras Christiane Endler y Ryann Torrero.