Luján no se achica y lanza candidatura de la U: "Estamos para pelear el título

En Universidad de Chile están en un buen momento luego de ganar dos partidos seguidos en el Campeonato Nacional, por lo que sus jugadores ya están pensando que pueden salir campeones por el rendimiento que han mostrado.

Así lo manifestó uno de los refuerzos azules para esta temporada, Nahuel Luján, quien asegura que el elenco que entrena Rafael Dudamel está en alza y será protagonista de acá hasta el final del torneo.

"Creo que estamos para salir campeones, para pelear arriba en los primeros puestos y lo venimos mostrando partido tras partido", confesó en conversación con La U Play, donde destaca el trabajo que se ha venido realizando y que tiene al plantel más compenetrado con la idea del DT venezolano.

"El equipo está demostrando que viene creciendo, nos vamos conociendo. Veo al equipo que está bien y estamos ansiosos para el partido que se nos viene. Está muy arriba ya, la verdad que al pasar de las fechas hemos tenido una mejor evolución, esperemos seguir así de esta manera", indicó Luján.

Luján ha ido sumando minutos en el campeonato con el pasar de las fechas. Foto: Agencia Uno.

El cordobés, que ha actuado en siete partidos con los azules esta temporada, agregó que en el CDA "me recibieron muy bien y cuando eso pasa te hacen sentir importante. En la cancha me he sentido bien, al sumar minutos y partido tras partido lo he ido demostrando, espero seguir por este camino".

Los azules chocarán este fin de semana contra Everton, con la intención de trepar a la parte más alta de la tabla. El Bulla marcha quinto en la tabla con 11 puntos, a dos del puntero Audax Italiano.