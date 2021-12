Universidad de Chile deja atrás el sufrimiento y sale de vacaciones con la sensación de haber cumplido con la tarea. Es cierto que la U peleó en la parte baja de la tabla cuando su obligación es otra, pero después de haber estado varios minutos descendiendo de forma directa a la Primera B, mantener la categoría es un motivo de festejos en el CDA.

Este lunes, Nahuel Luján abandonó el CDA confirmado que Azul Azul no lo tiene considerado para la próxima temporada y el delantero cordobés se convierte en el primer cortado del Chuncho para el 2022.

“La verdad es que fue de locos lo que vivimos, pero lo pudimos sacar adelante, así que felices por eso. Nos vamos de vacaciones, pero vinimos a hablar de otro tema…”, dijo Luján a la salida del Centro Deportivo Azul.

El argentino agregó que “sigo con contrato, me quedan dos años de vínculo, pero me dieron de baja para el 2022, no me tienen en cuenta, así que la verdad tengo mucho dolor. Me lo acaban de decir. Ahora a meterle a donde me toque ir. Algo lindo va a venir”.

“Agradecer a la gente por el aguante que siempre me hizo. A la U la voy a llevar siempre en mi corazón. No me lo esperaba. Hicieron un hincha más, me quedo enamorado del club, pero hasta acá llegó”, complementó el atacante de 26 años.

Así las cosas, lo más probable es que el atacante parta a préstamo y sus intenciones son quedarse en Chile, manifestando tajante que no piensa volver a Argentina. Además, abordó las críticas recibidas durante el presente año.

“Son todas mentiras, decían que no entrenaba bien. Entreno al máximo, todos los días y me mato para poder jugar los 90 minutos, mis compañeros lo saben. Decían que no estaba preparado y ayer lo demostré, la gente lo vio. Gracias a Dios nos salvamos, la U queda en primera y eso es la felicidad que tengo. A argentina no quiero volver, así que ver si seguimos en Chile”, sentenció Nahuel Luján.