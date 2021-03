Nahuel Luján presentado: "Tuve lindas ofertas, pero vine a la U porque es el club más grande que hay en Chile"

Nahuel Luján fue presentado junto a Thomas Rodríguez como nuevo jugador de Universidad de Chile en rueda de prensa desde el CDA. El delantero cordobés de 25 años llega proveniente de Belgrano y ya se siente uno más de los azules.

“Tuve lindas ofertas, el América de Cali también me estaba buscando, pero elegí la U porque es más grande. Este club tan hermoso y estoy feliz de estar acá para aportar al equipo. Hay un buen grupo humano”, dijo Luján en su presentación.

Agregó que “lo que me llevó a venir fue que es el club más grande que hay en Chile. Yo venía jugando en la B Nacional y que me llamaran me puso feliz, le dije inmediatamente a mi representante que sí. En breve jugamos Copa Libertadores y ese es otro plus”.

Siguió complementando: “desde que entré por el portón ayer, me enamoré del club y de las instalaciones. Es muy hermoso. Venía de un club lindo, pero esto es otro nivel, la U es muy grande. Mis compañeros cuando me recibieron, es un grupo muy lindo y espero pelear cosas grandes y disfrutarlo muchísimo”.

Por otro lado aclaró ciertos conflictos y temas disciplinarios que han rodeado su carrera: “fui muy criticado en un momento por mi comportamiento cuando fui joven. Cuando uno es chico toma malas decisiones que después te afectan. Para muchos sigues siendo el mismo, pero he mejorado ese aspecto, fui padre y ahora pienso en el futuro de mi hija. Llegar a un club grande como la U significa algo lindo para mi carrera. Cambiar de país es nuevo para mí, pero me hará crecer mucho más”, expuso.

Sentencia que “hemos visto un poco de San Lorenzo, pero hay que pensar en nosotros, es un partido muy lindo de 180 minutos que definirá buena parte de lo que vendrá en el año. Ojalá pasar la fase en Copa Libertadores y poder jugar”.

