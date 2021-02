Montillo sorprende y revela que Dalsasso lo llamó para jugar en Everton y evitar su retiro

Walter Montillo dio por finalizada su exitosa carrera como futbolista a los 36 años, vistiendo la camiseta de sus amores, Universidad de Chile. Sin embargo, en las últimas horas el ídolo azul reveló que tuvo opciones de seguir jugando en el fútbol chileno.

El ídolo de la U dijo adiós el pasado sábado, colgando de manera definitiva los botines tras el triunfo por 3-1 ante Deportes Antofagasta en el Estadio Nacional. El centrocampista terminó su periplo en el balompié ayudando a salvar a los azules de perder la categoría.

Algunos días después de su conmovedor último partido, Montillo conversó en extenso con DirecTV, donde reveló que tuvo ofrecimientos de Everton de Viña del Mar para seguir jugando y retrasar la retirada:

"Hoy (anteayer) me llamó (Gustavo) Dalsasso para ir Everton, pero la decisión del retiro esta tomada", comentó.

La Ardilla agregó: "Me voy feliz, con el cariño de la gente, vistiendo la camiseta de la U como mi último club. Quiero ayudar a la 'U' desde afuera, es un club que quiero mucho".

El referente azul también reveló el amargo sentir que tuvo cuando Sabino Aguad se refirió a él en términos despectivos hace algunos años.

Montillo colgó los botines con la camiseta de la U.

"Yo había dejado muchas cosas de lado para volver a la U. En el 2016/2017 Sabino Aguad dijo que yo era un jugador retirado, faltándome el respeto. La verdad, cuando me enteré de lo que dijo me puse muy mal", relató.

Por último Walter Montillo, quien dejó Universidad de Chile en medio de una álgida relación con el entrenador y parte de la dirigencia, también se dio el tiempo de hablar de su eventual despedida:

"Me encantaría mi partido de despedida de la U, lo tengo firmado, me gustaría compartir con los jugadores de 'peso' que he compartido para que puedan brindar un buen espectáculo a la gente, quienes en todo momento me brindan su cariño", cerró.