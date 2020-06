Montillo consultado por Johnny Herrera: "Hoy el que me defiende el arco es De Paul y me ha salvado varios puntos"

El mediocampista de Universidad de Chile, Walter Montillo, volvió a referirse a un posible regreso de Johnny Herrera al Chuncho, esto tras unas declaraciones suyas realizadas hace unas semanas y en las que optó por cuadrarse con Fernando De Paul.

“Todos los que se ponen la camiseta de la U, más Johnny Herrera con todo lo que ganó y el ídolo que es, obviamente van a decir que quieren volver a jugar acá. A mí me pasó cuando me fui, la gente se encariña con el club y quiere volver”, dijo Montillo este pasado martes a La Magia Azul en Redgol.

Agrega: “yo lo que dije es que a mí no me hubiese gustado que alguien desde dentro del plantel se ponga a decir ‘lo necesitamos, lo extrañamos, lo queremos’. Obviamente que se ha ganado un respeto espectacular por las cosas que ha ganado, todo lo que atajó. Pero si yo me pongo a decir ‘sí, queremos que vuelva’, le hacemos mal a los arqueros que tenemos en el plantel”.

Siguió complementando: “si es así, es un tema que Johnny tiene que arreglar con la dirigencia, y si la dirigencia piensa que es el momento, perfecto, nosotros lo vamos a recibir de brazos abiertos porque viene a pelear un puesto y ya le ha dado mucho al club”.

Montillo en su regreso a la U.

Sobre la misma recordó la comparación que utilizo con Yeferson Soteldo como ejemplo y explicó que no tiene nada contra el ex 25 de la U. Para Montillo lo importante ahora es respaldar a sus compañeros.

“Siempre pongo el de ejemplo Soteldo, el ultimo 10 que estuvo en la U. Si Matías Rodríguez se ponía a hablar que quería que viniera yo, le hubiese perjudicado a Soteldo”, expuso.

Sentenció que “nosotros como amigos y compañeros de Fernando (De Paul), Cristóbal (Campos) y Nelson (Espinoza), tenemos que tener un resguardo y ser precavidos. A Johnny no lo conozco porque no jugué con él, sí sé de su liderazgo y lo que ganó con la U, pero no me olvido que en este momento el que me defiende el arco es el Tuto y me ha salvado varios puntos. Cristóbal también lo hizo espectacular en Porto Alegre. Por ahora tenemos que respetar a los que están”.