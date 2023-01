El presidente de Azul Azul dejó en evidencia a uno de los directores de la concesionaria, que hace poco criticó a Sartor por "no invertir un peso" en Universidad de Chile, y se refirió a un tema que le han sacado varias veces: su amor por los Cruzados.

"No me parece que Sartor no invierta en el club un peso, porque han financiado todo con deuda. Prefieren prestar plata que invertir en la U", fue una de las acusaciones que José Joaquín Laso, director de Azul Azul, emitió hace unos días en diálogo con El Mercurio. Pero ahora fue Michael Clark quien sacó la voz para acusarlo de vuelta.

El abogado ha sido muy crítico del presidente de la concesionaria que lleva las riendas de Universidad de Chile durante los 18 meses que ha durado su gestión hasta ahora, y recientemente Clark se refirió a esas críticas de los directores opositores. Donde echó al agua a Laso y habló de un tema que le han enrostrado varias veces: es hincha de Universidad Católica.

"Tenemos una diferencia insalvable, Laso es hincha de la UC y yo de la U"

En conversación con La Tercera, el ingeniero comercial fue consultado sobre algunos de los opositores que ha enfrentado en el último tiempo, donde además de Laso también resalta la recién renunciada directora Carolina Coppo -quien dijo que Clark no era apto para su cargo- y respondió con todo.

Con respecto a José Joaquín Laso, Michael se refirió a un ítem que le han sacado varias veces al abogado. "Con Laso tengo una diferencia insalvable. Laso es hincha de Universidad Católica y yo soy hincha de Universidad de Chile. Esta diferencia es, en realidad, absolutamente insalvable".

Sobre Coppo, deja en claro que "es parte del pasado. Ella fue parte del directorio del club desde diciembre de 2016 hasta diciembre de 2022, o sea, estos últimos seis años. Ella considera que el período anterior al nuestro fue muy exitoso y fructífero y que deberían seguir haciéndose las cosas de la misma manera en que se hacían antes".

"Yo, como presidente e hincha de la U, no puedo estar de acuerdo con eso. En este sentido, tendremos siempre una diferencia en la forma de ver las cosas que es insalvable", complementó.

Para cerrar, le preguntan si está conforme con su trabajo al mando del Chuncho y lanza sus mejores versos. "Nunca hay que estar conforme con lo que uno hace. Siempre hay que buscar más, ir un paso más adelante".

"Me hubiese gustado que el año pasado, que es el primer año en que nuestros gerentes tomaron decisiones deportivas, los resultados del primer equipo masculino hubieran sido mejores. Pero sí me siento tranquilo con lo que hemos comenzado a hacer en estos primeros 18 meses en términos de ordenar la casa y sentar las bases que son necesarias para que el club tenga un desarrollo importante en los próximos años. Y estamos siempre atentos y dispuestos para aprender, de lo bueno y de lo malo", concluyó.