Presidente de Colón y opción de Lértora en la U: "No negocio con clubes que no pagan"

Universidad de Chile sigue pujando para conseguir la contratación del volante de Colón de Santa Fe, Federico Lértora, pero aparentemente hay inconvenientes.

El presidente del club argentino, José Néstor Vignatti, aseguró que no negociará con el equipo azul, pues no confía en su honradez.

"Yo no negocio con gente que no paga. Si no pagan, no hay ningún negocio", señaló de forma escueta en Radio Cooperativa.

Lo cierto es que desde la U ya han señalado que existe un acuerdo con el jugador, pero están esperando la aprobación de Colón, equipo con el que tiene contrato hasta junio.

Aparentemente, la relación entre ambos clubes no es la mejor, luego del frustrado fichaje de Mauricio Pinilla en 2018.

Este miércoles Santiago Escobar, técnico de la U, le reconoció a Redgol que quiere contar con Lértora: "Busco un jugador que sepa jugar delante de los dos centrales, que tenga ciertas características que se acomoden a lo que estamos jugando".

Universidad de Chile ya ha asegurado los fichajes de Santiago Escobar (entrenador), Jimmy Martínez (La Serena), Ronnie Fernández (S. Wanderers), Cristián Palacios (U. Española), Jeisson Vargas (Unión La Calera), Felipe Seymour (O'Higgins), Hernán Galíndez (U. Católica de Quito) y José María Carrasco (Independiente del Valle, ECU).