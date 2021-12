Teniendo en cuenta de que el goleador de los azules se ve cada vez más lejos de la temporada 2022 de Universidad de Chile, ya que todavía no le han renovado, el nombre del argentino apareció en Santa Laura.

Todos los equipos están apurándose para conformar los planteles para la próxima temporada del Campeonato Nacional, donde apareció un nuevo interesado en Joaquín Larrivey en el presente mercado de fichajes: Unión Española.

Teniendo en cuenta de que el delantero argentino todavía no logra su renovación con Universidad de Chile, donde se puso un plazo hasta la próxima semana para esperar en sus vacaciones, muchos se ha hablado de otros clubes de fútbol nacional como interesados.

Si bien ya se habla de Universidad Católica, ante una presunta salida de Fernando Zampedri, ahora Unión Española también se pondría en la fila.

Eso sí, desde la dirigencia del equipo de Independencia ponen paños fríos, aunque revelan que es un jugador interesante.

“He estado hablando con Montillo por otros jugadores y entre medio, como talla, me dijo que si no arreglaba en la U podía interesarnos a nosotros. No hemos hablado de dinero ni de la opción”, aseguró el gerente deportivo de Unión Española, Luis Baquedano, en conversación con radio ADN.

En ese mismo sentido, el directivo hispano aclaró que están bien lejos de subirse en la carrera para contar con los goles del delantero azul, aunque no lo quiere descartar por completo.

“Le comenté que es un buen jugador, pero faltan demasiadas cosas para que eso pase. No sé si el directorio estará de acuerdo, estamos viendo otras opciones”, finaliza.