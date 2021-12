En Universidad de Chile tienen todo arreglado para que Hernán Galíndez se transforme en su nuevo portero para el Campeonato Nacional, teniendo en cuenta la salida de Fernando De Paul y las negociaciones que todavía se llevan con Cristóbal Campos por el tema de la renovación.

Por lo mismo, el portero nacido en Argentina y nacionalizado ecuatoriano comenzó sus despedidas en su club, Universidad Católica de Ecuador, donde escribió un emotivo mensaje para sus seguidores que lo acompañaron durante 10 años en el club.

"No ha sido una decisión fácil de tomar. Tras 10 años en el club que se convirtió en mi casa hemos tomado la decisión como familia de dejar el país durante unos años y jugárnosla por una nueva oportunidad", comienza el mensaje.

Si bien después aclara que siempre la prioridad era mantenerse en Ecuador, asegura que en un futuro cercano volverá al país con su familia, teniendo en cuenta que como meta seleccionado él seguirá en constantes viajes.

"Estoy seguro de que voy a volver a retirarme al club @ucatolicaec y a vivir en Ecuador, porque es a donde pertenezco. Gracias al público en general por todos los mensajes y la buena onda que me han hecho llegar", destaca.

Cabe decir que el portero de 34 años fue pedido por el técnico colombiano Santiago Escobar, con quien compartieron en la Católica de Ecuador, por lo que se espera que venga a tener un rol de protagonista en Universidad de Chile.

Crítica de los hinchas

Pero en su despedida el portero también tuvo que atajar mensajes de algunos fanáticos que no estuvieron muy contentos de su partida al fútbol chileno.

"Ahí está el que ama a Ecuador, prefiere irse a la liga chilena. Rodando por el suelo de risa. La historia de @HernanGali12 con la @FEFecuador ha llegado a su fin!", le escribió un hincha.

La respuesta de Galíndez no se hizo esperar: "Lo más importante para mi van a seguir siendo la Selección y Ecuador. Porque me vaya unos años del País quiere decir que no lo amo? Respondo este Twitter porque no es el único que me está diciendo esto! Ecuador es mi país le guste a quien le guste y siempre lo voy a defender donde esté!", cerró.