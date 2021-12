Es prácticamente un hecho que Jeison Chalá será uno de los nuevos jugadores de Universidad de Chile en el próximo Campeonato Nacional pero el mercado de fichajes promete ser movido para los azules que tienen otros objetivos para fortalecer a su equipo y dejar atrás todo lo vivido recientemente.

El extremo ecuatoriano concedió una entrevista al Canal del Fútbol de su país y al ser preguntado por su arribo al Bulla se emocionó con los reencuentros con Santiago Escobar, Luis Roggiero, Hernán Galíndez y uno un tanto sorpresivo. "Hablé con Luis Amarilla y me dijo que está en conversaciones para irse para allá", mencionó.

El delantero paraguayo es una de las opciones sobre la mesa para los laicos y ahora deben esperar poder destrabar su situación pues su propio agente, Martín Sendoa, había explicado que estaba cuesta arriba debido a que Vélez Sarsfield, dueño de su ficha, tendría intenciones de contar con el atacante.

"Quiere tener la revancha. No lo habían llamado en dos años y sentía que no lo querían. Ahora lo llamó el ayudante de Pellegrino (Mauricio, el entrenador) e imagínate cómo se siente. Vélez lo necesita y ojalá vuelva para lograr lo que no hizo antes. Si juega bien se puede ir a Europa", afirmó el representante recientemente

Sin embargo, las palabras de Chalá son un golpe de ilusión para las posibilidades de Universidad de Chile de contar con Amarilla, quien en la más reciente campaña estuvo en el torneo ecuatoriano con la Liga Deportiva Universitaria de Quito marcando nueve goles en 19 compromisos.