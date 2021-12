Universidad de Chile tiene en su carpeta de posibles fichajes para el próximo Campeonato Nacional a Jeison Chalá, quien actualmente se encuentra en Godoy Cruz y es uno de los hombres de máximo confianza que tiene el nuevo entrenador del equipo, el colombiano Santiago Escobar.

El delantero ecuatoriano ha tenido un paso complicado por el club argentino, al que llegó con muchas expectativas tras buenas actuaciones con la Universidad Católica de su país, por lo que no ven con malos ojos negociar con los laicos para que arribe de cara a la siguiente campaña del fútbol chileno.

"Por disposición de Conmebol no pudo jugar en el primer semestre y se lesionó en el segundo. No ha podido demostrar lo que es. Pensábamos que era importante deportivamente pero no pudimos disfrutarlo. En los entrenamientos nos da la idea que es un jugador distinto", dijo el presidente del Tomba, Alejandro Chapini, a Radio ADN.

Pero más allá de eso, hay posibilidad que se abran a conversar con Azul Azul. "Quería salir de Godoy Cruz el próximo año y estaríamos dispuestos a ver qué se puede hacer para que pueda salir. Tenemos la intención de que juegue con nosotros, pero si tiene que salir estamos dispuestos".

"Una persona allegada a él nos hizo un correo y mensaje diciendo que es probable que la gente de Universidad de Chile se interese por él y le dijimos que estabamos dispuestos a hablar. Si lo acepta, veríamos las condiciones para que vaya allá. Tuvo un muy buen momento con el técnico que contrató la U y puede ser importante para el club", añadió Chapini.