Desde que Universidad de Chile logró agónicamente salvar el descenso en la última temporada del Campeonato Nacional comenzó una reestructuración total del plantel, la que ha estado a cargo de Luis Roggiero como cabeza del nuevo plan.

Si bien se trabaja en traer refuerzos de peso, en la concesionaria han destacado que también quieren impulsar el trabajo de sus inferiores para poder sacar jugadores propios para el primer equipo.

En ese sentido, hay que poner sobre la mesa que varios de los nombres que habían sumado minutos en el torneo pasado, simplemente para esta temporada no estarán en el plantel: casos como el de Simón Contreras y José Alexis Gatica.

El "Pitu" fue el segundo juvenil que más minutos sumó, con 632 en cancha, siendo superado por Marcelo Morales, con 2.048, que fue titular indiscutido en la campaña. En tercer lugar aparece Gatica con 443', aunque esto no importó mucho a la hora de tomar determinaciones, donde incluso no fueron citados a las pruebas físicas y no están siendo considerados en la pretemporada.

“Con Roggiero (Luis) y con la U hemos llegado a un acuerdo para buscar un préstamo y sumar minutos, así poder desarrollarme como jugador que es lo que uno necesita. Lo más probable es que no esté en la U este año, si me toca estar pelearé un puesto con el nuevo entrenador”, comentó hace unos días Simón Contreras a Emisora Bullanguera.

Por su parte, Gatica también está viendo las opciones de préstamo para el 2022, con la idea de sumar muchos más minutos de los que pudo aportar en Universidad de Chile en esta campaña.

Uno que está en veremos es Mauricio Morales (129 minutos), el volante de los chunchos que está en análisis si sigue peleando un puesto como alternativa en el equipo de Escobar o saldrá a préstamo, para poder sumar más experiencia.



Los que se jugarán todo

Como algunos parte, otros tendrán oportunidades para mostrar su juego en algunos minutos, además de los entrenamientos, para ver si logran la aceptación del técnico Escobar.

Pedro Garrido, el tercer portero de los azules, seguirá entrenando con el plantel, al igual que Cristóbal Muñoz (14 minutos), Darío Osorio, José Castro (57') y Daniel Navarrete, quienes serán los proyección.

El caso aparte lo da Lucas Assadi (131'), quien siempre ha estado puesto como el valor más interesante de las fuerzas básicas en Universidad de Chile, quien también será parte del primer equipo, aunque la alarma la da en que aún no tiene contrato como profesional.