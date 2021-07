La confesión de Maxi Cerato en la Redgoleta: “La U hizo una oferta y yo no me quise ir”

Con el pasar de los años, Maximiliano Cerato se ha convertido en uno de los ídolos de Everton de Viña del Mar en el último tiempo. El nacido en Río Gallegos, Argentina, llegó el 2010 a los ruleteros y prácticamente, ha desarrollado su carrera futbolística en el club.

Si bien, el 2017 tuvo un paso por el León de México, volvió a los viñamarinos donde se siente como en casa y espera seguir creciendo como jugador e ídolo del club, aunque, reveló que hace un tiempo atrás pudo emigrar a un grande del fútbol chileno.

"No es fácil cuando uno tiene lesiones y no de un día, yo tuve dos lesiones muy complicadas. En los clubes grandes siempre me quisieron y me tuvieron en cuenta. Incluso, la U hizo una oferta cuando llegué de México y yo no me quise ir, eso es concreto. Me lo dijo Johnny (Herrera) cuando vino acá", confesó Cerato en la Redgoleta.

Pese a que rechazó la oferta de Universidad de Chile, el delantero confesó que si mantiene su nivel y vuelve al 100 por ciento, le gustaría jugar en un equipo grande del país.

El presente de Everton

, porque uno está vigente, y si bien, soy grande, tengo 33 años me queda tiempo, ya que me he recuperado al cien por ciento médico, ahora estoy sano porque volver de la manera que volví no es fácil y voy a seguir trabajando, creciendo y el fútbol trae sorpresas, porque si uno está al cien por ciento, vigente, se puede dar en un futuro, ya que es lindo tener un desafío importante jugar en un club grande de acá como Colo Colo, la U o Católica", indicó Cerato.

El jugador no ha podido estar en los últimos partidos de Everton, ya que presentó problemas físicos, pero espera volver pronto. Los viñamarinos vienen realizando una buena campaña donde llevan 11 partidos sin perder entre el Campeonato Nacional y Copa Chile y el experimentado goleador envió un mensaje a los hinchas.

"Lo único que quiero decir es que crean en este grupo, que este equipo genera ilusiones y cosas importantes. Este equipo está muy unido, tiene mucha garra y corazón", sostuvo el goleador.

El delantero se ilusiona con el presente ruletero. (Agencia Uno)

Por último, llamó a la calma a todos sus compañeros, ya que aseguró que ahora viene la parte más difícil que es mantener el nivel mostrado.

"Tenemos que mantener la tranquilidad, la humildad de seguir mejorando y tomar cada partido como lo estamos tomando. Y debemos estar mentalmente preparados porque acá no se ha logrado nada y se viene la segunda parte que es más difícil", concluyó Cerato.