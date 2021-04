Mauricio Pinilla y los recuerdos de un goleador: "A veces duermo con la camiseta de Thierry Henry"

El retiro de Mauricio Pinilla da espacio a hacer un repaso detenido de su trayectoria, que le permitió brillar en Europa y consagrarse, hasta hoy, como el máximo goleador chileno en la historia de la liga italiana.

Pinigol aborda a su alejamiento del fútbol en diálogo con Cristián Sánchez vía Instagram, donde el ex Universidad de Chile, que anunció su retiro en febrero, explica cuáles son los pasos siguientes de su derrotero, incluyendo un adiós en cancha que deberá esperar.

"Hoy día no se puede hacer y para hacer una despedida transmitida, sin público... no tiene sentido. Sí me gustaría hacer algo en el futuro, cuando se pueda, cuando la gente pueda ir al estadio", avisa el ex artillero de Palermo, Atalanta, Genoa, Cagliari y Chievo Verona en Italia.

Explica Pinilla. "La idea es invitar a todos mis compañeros, los más famosos que estuvieron conmigo y mis amigos, con los que compartí el camarín. Hacer una linda despedida para mi familia, para mis hijos y cerrar un capítulo de la mejor forma", agrega.

Mauricio Pinilla mantiene contacto con uno de sus grandes rivales en Italia, el defensor Leonardo Bonucci. Foto: Getty Images

Consultado por los mejores jugadores con los que le tocó compartir, el ex goleador de la U entregó una lista llena de figuras. "Tuve muchos compañeros superclase, sobre todo en la selección chilena, donde varios compañeros son máquinas", introduce.

"En Italia imagínate", agrega. "El Flaco (Javier) Pastore, (Fabrizio) Miccoli, en Sporting de Portugal con los brasileños Liedson y Fabio Rochemback. Tuve la posibilidad en Vasco da Gama de compartir con Edmundo, el Animal... entonces experiencias inolvidables", describe.

"Enfrenté jugadores... imagínate que enfrenté a (Robert) Pires, a (Thierry) Henry, con el que cambié camiseta en la Champions League del año 2004. Tengo la camiseta y a veces hasta duermo con ella, porque son los sueños de niño que se fueron cumpliendo", revela.

Mauricio Pinilla espera tener una despedida con público y grandes figuras del fútbol internacional. Foto: Getty Images

Un párrafo especial representa el eterno arquero de la Juventus y la selección italiana Gianluigi Buffon. Pinilla asegura que "es un tremendo tipo. Pude compartir con él también fuera de la cancha, en los post partidos, un ejemplo espectacular".

"Por algo Buffon tiene más de 40 años y sigue vigente, sigue jugando. Tiene un respeto a nivel mundial y se lo ha ganado por eso, porque es una persona, un ser humano increíble y un deportista que aparte de que ganó todo es ejemplar en el fair play", subraya.

"Uno de repente espera que esos jugadores sean como más apáticos, que no te pesquen. Y la verdad es que es un caballero. Lo mismo de Francesco Totti, jugadores de un renombre espectacular y que sigo en comunicación con ellos", reconoce Pinigol.

"De repente me mensajeo con Totti, con (Leonardo) Bonucci, jugadores a los que enfrenté y con los que no tengo una relación de amistad, pero sí de respeto y me llena de orgullo poder decir que hay respeto mutuo entre compañeros que se enfrentaron", agrega.

Finalmente, anuncia cuál será el destino de los tesoros de su carrera. "Las camisetas las tengo en un minimuseo de cartón, en una cajita porque estamos en cambio de casa, pero voy a tener un minimuseo con las reliquias de mi carrera", completa.

