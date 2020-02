Mauricio Pinilla se confiesa con RedGol y explica por qué espera su "revancha internacional" en Coquimbo

Mauricio Pinilla no solo se quedó en Coquimbo Unido por el cariño de la ciudad, pese a que tenía otras tres ofertas en Primera División. La chance de jugar Copa Sudamericana lo sedujo y, en conversación con RedGol, reveló su sentir a horas del debut con Aragua (19:15).

"Estoy con muchas ganas, con mucha ansiedad, sobre todo en lo personal porque debutar este año directamente en una copa internacional es muy importante en todo sentido".

Suponemos que la ciudad está paralizada por este partido

"Hay mucha alegría y efervescencia en la ciudad, sobre todo porque después de tantos años el equipo entra en el escenario internacional. Sabemos la importancia que tiene y pretendemos dejar bien puesto el nombre de Coquimbo Unido.

¿Hay preocupación porque se repitan los incidentes del viernes pasado ante Coquimbo?

Estamos tranquilos. Sabemos lo importante que es este encuentro para nosotros y la ciudad y, esperamos que no ocurra ningún tipo de incidente, sobre todo porque los castigos obviamente a nivel internacional son muy graves.

¿Crees que ocurra algo?

Yo creo que la ciudad y el club, los hinchas en general, han esperado muchísimo tiempo esta posibilidad y no creo que se empañe con cosas negativas, así que esperamos que puedan disfrutar del partido tranquilamente, podamos disputarlo y conseguir un resultado que deje contentos a todos.

¿Esto es una revancha luego de lo que pasó en la Libertadores 2018 con la U?

De todas maneras, no nos fue de la forma que esperábamos en esa Copa Libertadores. Hicimos partidos buenos y otros no tanto. No cumplimos las expectativas y hoy tengo la posibilidad de una linda revancha a nivel internacional. Obviamente para mí es súper importante, sobre todo en esta etapa de mi carrera, participar en este tipo de competiciones con mucha alegría, con ilusión y las ganas que ameritan la situación.

¿Tan importante es para ti el juego de hoy?

Estoy muy contento de jugar internacionalmente y lo voy a aprovechar al máximo, porque estas posibilidades no se dan todos los días, así que contento y lo asumo así.

Por último, ¿qué te parece lo de tu ex compañero Joaquín Larrivey y sus cuatro goles ante Curicó Unido?

Compartimos con Larri en Cagliari hace muchos años y me alegra mucho que le pueda dar a la U ese respiro que le faltaba, ese respiro de marcar goles y asegurar resultados, que es lo que le venía faltando a la U. Contento por él y me alegra mucho que esté pasando por este lindo momento y ojalá que se mantenga durante el año y sea un gran aporte al club.