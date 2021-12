El ex delantero de los azules que hoy oficia de comentarista deportivo, asegura que Universidad de Chile necesita un delantero más participativo en el juego que un definidor.

La decisión de Universidad de Chile de no renovarle el contrato a Joaquín Larrivey trajo muchas repercusiones por parte de los hinchas del Bulla, que ven partir a su goleador de las últimas dos temporadas. Por lo mismo, otro delantero que se formó en el club opinó sobre su salida.

Se trata de Mauricio Pinilla, quien tuvo tres etapas en el equipo de sus amores. Para el Pini, la decisión que tomó la dirigencia de la U no es algo tirado de las mechas, debido a que es urgente una renovación en el plantel para ganar en intensidad de juego.

"No me sorprende que se haya tomado esa determinación, la U necesita hoy renovar su plantel, con gente joven y delanteros que tengan mayor productividad efectiva en cuanto al juego, que le den la oportunidad a los demás jugadores de marcar goles, no centrarse en que haga goles un solo jugador", comentó el bicampeón de América en Radio Cooperativa.

Por lo mismo, agregó que "es importante que busquen jugadores con mayor despliegue físico, para reinventarse la U necesita jugadores con mayor movilidad y que le den dinámica al ataque de la U".

De todas maneras, Pinilla aseguró que "Joaquín es un excelente definidor", algo que no ve como una prioridad para el club de cara a lo que será la próxima temporada con Santiago Escobar en la banca, toda una apuesta para el medio nacional.

La idea del goleador de la U es continuar jugando en Chile y por lo mismo busca un club en Santiago, donde está instalado junto a su familia y vive muy cómodo, por lo que espera continuar en nuestro país.