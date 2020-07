Mauricio Pinilla: "La U es tema cerrado para mi, pero ojalá Johnny Herrera se pueda retirar ahí"

Mauricio Pinilla está viviendo su segunda temporada en Coquimbo Unido luego de polémica salida de Universidad de Chile.

Pese a su identificación con la U, el delantero pirata descarta retirarse en el club que lo vio nacer, y cierra la puerta de una vez.

“No, la verdad que para mí es un tema cerrado. Terminaré mi carrera por ahora en Coquimbo. Estoy muy contento acá y mi familia también. Vamos a tratar de seguir. El fútbol tiene dinámicas que uno no sabe lo que puede pasar, pero hoy día me siento contento, feliz y muy agradecido de esta ciudad y de este club”, aseguró en conferencia.

Eso sí, Mauricio Pinilla quiere que su amigo Johnny Herrera termine su carrera en la U.

“Ojalá que Johnny pueda volver a cerrar su carrera a Universidad de Chile. Creo que se lo merece, porque es el multicampeón, el jugador que ha dejado más huella en el club en cuanto a resultados y sería lindo que él pudiera volver. Sería lindo enfrentarlo como rival cuando juegue la U contra Coquimbo”, puntualizó.

El atacante que tiene claro que terminará en Coquimbo Unido, fue consultado respecto a cuando se retirará.

“Quiero retirarme del fútbol, no que el fútbol me retire. Siento que todavía puedo aportar, lo he demostrado en los partidos, en mis últimas actuaciones. Así que mientras tenga esas ganas de todavía levantarme, disfrutar del entrenamiento, del fútbol y con pasión, voy a seguir jugando, aunque tenga 36, 37, 38, depende”, cerró.