Mauricio Isla y jugar en la U: "Es un sueño la Copa Libertadores. Lo hablamos mucho en la selección con Aránguiz, Marcelo y Vargas"

Mauricio Isla vuelve a repetir que su intención es terminar su exitosa carrera en Universidad de Chile, aunque aclara que sólo será posible si está bien futbolísticamente.

"Mi primer objetivo es tratar de cuidarme, de poder llegar de la mejor forma. En mi cabeza está que si no estoy bien, no voy a ir a la U. Uno tiene que ser respetuoso con la institución, si uno vuelve, mi mentalidad no es volver para retirarme. Yo nunca he jugado en el fútbol chileno y quiero rendir de la misma manera que lo he hecho en todos los equipos. Si habrán partidos buenos y malos, pero si puedo entregar lo que quiero que es el 100%", le contó el Huaso al CDF.

Isla cuenta que "es un sueño la Copa Libertadores. Lo hablamos mucho en la selección con Aránguiz, Marcelo y Vargas. Ya se consiguió una Copa América con la selección, pero ese sueño queda y muchos hinchas dicen 'cuando vuelva Marcelo, Edu, Aránguiz y yo si es que puedo jugar, se puede formar un buen grupo y tratar de pelear una Copa Libertadores".

Por último el defensor que lleva 12 años como titular en la selección chilena, tuvo palabras para la vuelta de Walter Montillo. "Él es un gran jugador. Formó un legado tremendo cuando estuvo en la U y ahora vuelve como ídolo, está tratando de hacerlo de la mejor manera, ahora le pasó la cuenta la expulsión, ojalá le de mucho a la institución porque se lo merece".