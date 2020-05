Matías Rodríguez y la posible estrategia de Argentina para que no jugara por Chile: "Ahora uno lo piensa y dice puede ser"

Matías Rodríguez vivía uno de los mejores momentos de su carrera en 2012, con Jorge Sampaoli en el banco de Universidad de Chile, y justo en ese momento recibió un especial llamado de Alejandro Sabella.

El por entonces DT de Argentina citó al lateral derecho para el partido clasificatorio ante Ecuador y un amistoso contra Brasil, pero luego no tuvo más chances en la Albiceleste.

Su paso por el combinado transandino le cerró de inmediato una posible futura citación en la selección chilena, en el caso que decidiera obtener la nacionalización.

Rodríguez recuerda ese momento y ahora mirando con más calma cree que pudo haber sido una estrategia de Argentina para que nunca jugara por la Roja.

"Yo en ese momento vivía el presente. Estaba feliz y sabía que no me podía hacer chileno en ese momento porque me quedaban dos años. No se me pasaba por la cabeza pensar que podía ser una estrategia para que no me citen acá. Ahora uno lo piensa y dice: 'uh, ché, puede ser'. Pero bueno, no sé que hubiese pasado, soy una agradecido de todo lo que he vivido", indicó el capitán de la U.