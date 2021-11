El campeón de la Copa Sudamericana con los azules hace 10 años asegura que hace mal pensar en el fantasma de la B. Por eso, prefiere ser optimista con el futuro de su ex equipo.

Mati Rodríguez lo pasa pésimo viendo a la "U" a la distancia: "No me gusta pensar que bajará o jugará la promoción"

El mal momento por el que atraviesa Universidad de Chile tiene a todos sus hinchas comiéndose las uñas esperando el desenlace del campeonato. Y uno que hace barra desde lejos es el ex capitán de los azules, Matías Rodríguez, quien desde lejos sufre por la campaña que podría terminar con la "U" en Primera B.

En diálogo con Radio ADN, mostró la preocupación que siente por ver a sus ex compañeros en una situación muy delicada, similar a la que él vivió el 2019 antes del estallido social. “Sé que por ahí no están en el mejor momento o en el lugar que quisieran estar, pero no hay que perder la fe", confesó.

Luego contó que lo único que se puede hacer en estos momentos es tirarle buenas vibras al equipo. "Hay que apoyar a los jugadores, al cuerpo técnico que está hoy y creo que va a quedar una final allá en el norte (ante Cobresal). No va a ser fácil, pero tengo fe en que lo sacarán adelante".

El actual jugador de Defensa y Justicia manifestó que se le aprieta la guata cuando le hablan de descenso. "No quiero pensar en lo otro, no me gusta pensar en que puedan jugar la promoción o que puedan descender. Siempre con fe y optimismo en que se da vuelta", comentó.

La "U" enfrentará al cuadro minero este sábado a las 18 horas en El Salvador, en un encuentro donde no habrá hinchada local ni visitante debido a que la comuna de Diego de Almagro pasó a Fase 2 del plan Paso a Paso.

Los azules no logran ganar desde el 13 de septiembre, cuando lograron vencer a Unión Española por 3-2 en el Santa Laura. Desde entonces, solamente sumaron dos puntos más en las 11 fechas disputadas, debido a los empates ante Antofagasta y O'Higgins.