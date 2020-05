Matías Rodríguez sobre ganar en el Monumental: "Sé que es lo que quiere la gente, incluso tanto como títulos"

Los enfrentamientos entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental tienen un sabor especial. Y es que el invicto de los albos por casi dos décadas duele en los azules, quienes han intentado varias veces llevarse un triunfo, pero sin éxito.

Matías Rodríguez, lateral y capitán del cuadro estudiantil, se refirió al respecto y no escondió sus ganas de vencer al cacique en su cancha. "No hay ningún jugador de la U que no quiera ganar en el Monumental. Es algo que quiero lograr antes de partir de la U", dijo en diálogo con De Fútbol se Habla Así de DirecTV.

Pero eso no fue todo ya que el argentino se mostró optimista de conseguir ese objetivo este 2020. "Ojala en este campeonato se nos pueda dar. Sé que es lo que quiere la gente, incluso tanto como títulos", aseguró.

Rodríguez también se refirió al difícil 2019 que tuvieron, donde estuvieron cerca de descender. "Vimos muy negra la situación el año pasado. El miedo a perder hizo que perdiéramos muchos partidos que íbamos ganando en el primer tiempo. Había una presión muy grande. Fue muy duro".

Matías Rodríguez, @maniro06, jugador de @udechile: "Queremos luchar el título con @CruzadosSADP. Yo quiero ser campeón con la "U". El equipo ha ido evolucionando. Sabemos que este campeonato será positivo" #DFSHAChile pic.twitter.com/c72ExCCT7B — DIRECTV Chile | #QuedateEnCasa �� (@DIRECTVChile) May 22, 2020

Finalmente, agradeció el apoyo de los hinchas en los momentos más difíciles del club. “Como plantel queríamos definir la situación en cancha, tanto si manteníamos la categoría o descendíamos. Había presión, nos acompañaban 45 mil personas, no podíamos descender con ese respaldo".

Matías Rodríguez no ha podido celebrar nunca un triunfo en el Estadio Monumental. Foto: Agencia Uno

"Nuestra hinchada es muy importante, es el jugador número doce. La gente de la U es increíble. Peleábamos el descenso y el estadio estaba siempre lleno", sentenció.